В Петербурге создадут мультибрендовый центр белорусских товаров

По этому вопросу сформирована рабочая группа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Мультибрендовый центр белорусских товаров планируется создать на месте рынка в Невском районе Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба петербургской администрации, реализация этого проекта обсуждалась на рабочей встрече губернатора города Александра Беглова с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым.

"Нам есть, куда расти. Благодарю правительство Республики Беларусь за конкретные предложения по созданию на базе Невского рынка мультибрендового центра белорусских товаров. По этому вопросу сформирована рабочая группа. Инвестор разработал финансовую модель и концепцию проекта. Эти предложения уже изучают наши профильные комитеты", - привела пресс-служба слова Беглова на встрече.

По данным администрации Петербурга, товарооборот города с Белоруссией стабильно растет. В первом полугодии он увеличился более чем на 17%, объем поставок из Белоруссии вырос почти на 40%.

По словам Беглова, особую значимость прибрело сотрудничество Петербурга и Белоруссии в сфере поставок транспорта, в том числе автобусов на газомоторном топливе. Продолжается сотрудничество по замене лифтов в домах старого фонда. Губернатор также отметил взаимодействие в сферах молодежной политики, образования, школьных обменов и патриотического воспитания.

"Наши учителя посетили шесть областей Беларуси, где провели уроки патриотического воспитания, посвященные главному празднику нашего города - Дню Ленинградской Победы. В следующем году мы торжественно отметим 80-ю годовщину этого о события", - сказал Беглов. Он пригласил проживающих в Белоруссии ветеранов принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к этому юбилею.