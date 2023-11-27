Импортозамещенный электропоезд "Ласточка" получил сертификат соответствия

Как отметили в холдинге "Синара - транспортные машины", завод "Уральские локомотивы" к концу 2023 года передаст 12 пятивагонных поездов в эксплуатацию Свердловской железной дороге

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Импортозамещенный скоростной электропоезд "Ласточка" серии ЭС104 получил сертификат соответствия, сообщается в Telegram-канале холдинга "Синара - транспортные машины" (СТМ).

"Рады сообщить о получении сертификата на новый электропоезд! Недавно он успешно прошел проверку Межведомственной комиссии и подтвердил соответствие всем требованиям технического задания", - говорится в сообщении.

Кроме того, в СТМ отметили, что завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") к концу этого года передаст 12 пятивагонных поездов в эксплуатацию Свердловской железной дороге.

Модель ЭС104 предназначена для железнодорожных магистралей, электрифицированных постоянным током. ЭС104 оснащен российским тяговым оборудованием, способным обеспечить быстрый разгон поезда до 160 км/ч и эффективное торможение. На новом поезде установлены камеры заднего вида и контроля входных групп для повышения уровня безопасности, а также элементы системы автоведения.

Интерьер салона выполнен в серых тонах с акцентами на оранжевых поручнях с антискользящим покрытием. В базовой модели ЭС104 в пятивагонной комплектации предусмотрено 416 посадочных мест. Сидения оснащены USB-разъемами. В вагонах работает система микроклимата и обеззараживания воздуха, установлены подъемники для маломобильных граждан.

Ранее планировалась, что первая партия из 60 вагонов электропоездов будет поставлена в IV квартале.