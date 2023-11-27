В Омской области экспорт продукции АПК в Китай увеличился в 2 раза в 2023 году

Пресс-служба Управления Россельхознадзора сообщила, что в структуре вывозимых грузов основную долю составляют зерно и продукты его переработки

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Омские аграрии отправили в 2023 году в Китай почти 300 тыс. тонн продукции, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области. Экспорт зерновых культур вырос в 3,3 раза.

"В сравнении с 2022 годом объемы экспорта в Китай увеличились с 140,4 тыс. тонн до 292 тыс. тонн, то есть более чем в 2 раза. В структуре вывозимых грузов основную долю составляют зерно и продукты его переработки - 198,1 тыс. тонн. Экспорт зерновых в сравнении с 2022-м годом увеличился в 3,3 раза (59,4 тыс. тонн)", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что поставки в Китай составляют почти треть всего экспорта продукции АПК. В этом году в КНР впервые был отправлены омский горох (около 60 тыс. тонн) и рапсовый шрот (5 тыс. тонн). Почти в семь раз, до 57 тыс. тонн, вырос экспорт ячменя. Поставки растительного масла увеличились на 15,5%, до 93,5 тыс. тонн.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей.