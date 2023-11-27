Крупнейший экспортер угля Казахстана прекратил поставки на Украину

По словам заместителя генерального директора предприятия Асета Сыдыкова, с начала года компания не осуществляла поставок на Украину из-за боевых действий и "политической ситуации"

АЛМА-АТА, 27 ноября. /ТАСС/. Угольное предприятие Казахстана АО "Каражыра" прекратило в 2023 году поставки угля на Украину. Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия Асет Сыдыков, передает издание Inbusiness.kz.

По его словам, с начала года компания не осуществляла поставок на Украину из-за боевых действий и "политической ситуации". По данным Сыдыкова, компания поставляла на Украину "примерно от 200 тыс. до 600 тыс. тонн [угля] ежегодно".

Он пояснил, что поставки казахстанской компании замещали угольное топливо, поставлявшееся ранее на украинский рынок из Донбасса.

В ноябре 2021 года украинское ПАО "Центрэнерго" сообщало, что компания законтрактовала 1,5 млн тонн угля, в том числе 663 тыс. тонн из Казахстана и 300 тыс. из Польши, чтобы компенсировать его нехватку и не допустить веерных отключений.

АО "Каражыра" является одним из крупнейших угольных предприятий Казахстана. Предприятие добывает и реализует более 6,0 млн тонн энергетического угля в год.