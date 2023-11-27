Япония и РФ начали консультации по квотам на рыбный промысел в 2024 году

Онлайн-обсуждения продлятся до 1 декабря, рассказали в японском Управлении рыболовства

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Япония и Россия начали консультации о квотах на рыбный промысел в 2024 году в 200-мильных исключительных экономических зонах (ИЭЗ) двух стран. Об этом сообщило Управление рыболовства Японии.

Как отмечается, консультации проводятся в онлайн-режиме и продлятся до 1 декабря.

В декабре прошлого года стороны согласовали квоты на текущий год, сократив их на 25 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом. Квоты касаются вылова в том числе скумбрии, сардины, трески, сайры и кальмара.

Россия и Япония ведут промысел в 200-мильных ИЭЗ двух стран на основе соглашения от 1984 года. Ежегодно страны проводят консультации по согласованию квот на вылов рыбы и других вопросов.