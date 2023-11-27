Кабмин поручил принять меры по повышению эффективности малых инвестпредприятий

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, деятельность МИП имеет невысокую результативность

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Деятельность малых инвестиционных предприятий (МИП) имеет невысокую результативность, правительство поручило Минобрнауки принять меры по повышению ее эффективности, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Я знаю, мониторинг МИП показал невысокую результативность, поэтому Минобрнауки дано поручение принять меры по повышению такой эффективности, об этом мы тоже можем сегодня говорить", - сказал он на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю, по науке и высшему образованию и по промышленности и торговле.

Кроме того, по словам вице-премьера, ведомству также дано поручение согласовать стратегии социально-экономического развития наукоградов с органами исполнительной власти субъектов РФ.