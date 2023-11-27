27 ноября, 12:53

Кабмин планирует в 2024 году начать реализацию двух инновационных госинвестпроектов

Минпромторг разработал проект по созданию российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания, а Минэнерго готовит проект по переходу к низкоуглеродной энергетике с использованием новых отечественных наукоемких решений и технологий

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует утвердить и начать реализацию важнейших инновационных проектов государственного значения от Минпромторга и Минэнерго с 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю, по науке и высшему образованию и по промышленности и торговле.

По его словам, Минпромторг разработал инновационный проект по созданию российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания, а Минэнерго готовит проект по переходу к низкоуглеродной энергетике с использованием новых отечественных наукоемких решений и технологий. "Мы планируем утвердить и начать реализацию этих двух важнейших инновационных проектов государственного значения с 2024 года", - сказал Чернышенко.

Он напомнил, что 2022 году Минэкономразвития утвердило первый из трех важнейших инновационных проектов государственного значения "Единую национальную систему мониторинга климатически активных веществ", который реализуется при непосредственном участии Минприроды. 

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