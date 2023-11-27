В Киеве открыли представительство Европейского инвестиционного банка

Оно отвечает за работу в странах Восточной Европы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) открыл в Киеве свое представительство, отвечающее за работу в странах Восточной Европы. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с главой ЕИБ Вернером Хойером и замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Верой Юровой.

"Поздравил представительство ЕИБ в странах Восточной Европы с открытием офиса в Киеве, - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. - Обсудили действующие и новые проекты по восстановлению. Ожидаем их реализацию. Правительство активно сотрудничает с ЕИБ в сферах восстановления инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения".

По данным украинского премьера, ЕИБ уже в марте 2022 года начал оказывать финансовую поддержку госбюджету Украины, общий объем которой в настоящее время достиг €7,5 млрд.

Как ранее сообщила газета Politico, Юрова обсудит в Киеве перспективы вступления Украины в ЕС, встретится с представителями украинских антикоррупционных служб, поскольку усиление борьбы с коррупцией является одним из предварительных условий запуска переговоров о вступлении страны в Евросоюз, а также обменяется мнениями с украинскими властями о перспективах использования замороженных российских активов для поддержки Киева. В свою очередь Хойер, как ожидается, подпишет в Киеве документы о реализации новой серии проектов, которые будет финансировать ЕИБ.