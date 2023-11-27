Комитет Думы одобрил законопроект об освобождении от НДС подрядчиков по эскроу-счетам

Принятие документа, в частности, направлено на снижение стоимости объектов индивидуального жилищного строительства

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на освобождение от НДС подрядчиков, которые строят индивидуальные жилые дома и используют для расчета с физлицами счета эскроу. Документ был инициирован правительством РФ.

Чтобы получить налоговую льготу, подрядчик должен работать на основании договора, заключенного с физическим лицом в соответствии с федеральным законом "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу".

Принятие законопроекта направлено на снижение стоимости объектов индивидуального жилищного строительства и, как следствие, на повышение доступности возведения таких объектов для граждан Российской Федерации, указывают в кабмине.