Суд подтвердил взыскание с очистных сооружений в Воронеже более 705 млн рублей

На этапе досудебного урегулирования спора в адрес компании "Левобережные очистные сооружения" направили требование о добровольном внесении платы и начисленных пеней, однако оно не было выполнено

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Воронежской области поддержал требование о взыскании с компании "Левобережные очистные сооружения" 705,5 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Росприроднадзора по Центрально-Черноземному региону.

"Арбитражный суд Воронежской области поддержал требование Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора о взыскании с ООО "ЛОС" платы за НВОС [негативное воздействие на окружающую среду] в размере более 705,5 млн рублей. Управлением установлен факт неисполнения Обществом обязательств в ходе проведения контроля за исчислением платы за НВОС за 2021 год", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в рамках досудебного урегулирования спора в адрес ЛОС направили требование о добровольном внесении платы и начисленных пеней, однако требование не было выполнено.

В июне 2021 года инспекторы управления Росприроднадзора по Воронежской области предъявили к ЛОС в Воронеже требование заплатить около 1 млрд рублей за ущерб, нанесенный окружающей среде с 2015 года, в том числе более 700 млн рублей - за 2021 год. С ноября 2018 года жители Воронежа жаловались на плохой запах на улицах города, причиной которого стали нарушения технологического режима на ЛОС. Власти Воронежской области рассчитывали, что в начале 2020 года компания построит цех механического обезвоживания осадка, в разы уменьшив площадь своих иловых карт и таким образом устранив проблему плохого запаха в городе. В 2021 году губернатор региона Александр Гусев предложил мэрии выкупить эти очистные сооружения и передать их в концессию по конкурсу, что в итоге и было сделано.

Воронеж разделен водохранилищем на правобережную и левобережные части, в каждой имеются свои очистные сооружения. Правобережные принадлежат "Росводоканалу-Воронеж" и принимают стоки с Центрального, Коминтерновского, Советского и части Ленинского районов, в конце 2018 года компания за 426 млн рублей построила цех механического обезвоживания осадка. Левобережные очистные сооружения принимают стоки Железнодорожного, Левобережного, части Ленинского районов Воронежа.