Средний уровень заполненности индустриальных парков Подмосковья превысил 85%

Всего на территории индустриальных парков региона работает более 1,4 тыс. компаний, которые создали свыше 73 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,4 тыс. компаний работают на территории индустриальных парков Московской области, средний уровень заполненности таких площадок для развития бизнеса в Подмосковье превысил 85%. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Увеличение уровня заполненности стимулирует создание новых индустриальных парков. За текущий год в Московской области появилось 3 новых парка, а еще 38 проектов находятся на различных этапах реализации. Всего на территории индустриальных парков региона работает более 1,4 тыс. компаний, которые создали свыше 73 тыс. рабочих мест, а общий объем инвестиций в их проекты составляет порядка 529 млрд рублей", - сказала она.

Она уточнила, что в Подмосковье средний уровень заполненности 69 действующих индустриальных парков достиг показателя 85,2%.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что за прошедший год в индустриальные парки Подмосковья пришли свыше 100 новых резидентов, что поспособствовало увеличению среднего уровня заполненности этих территорий. К настоящему моменту 38 парков уже заполнены на 100%.