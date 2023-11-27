Экспорт золота из РФ в Гонконг с начала года достиг рекордных за 11 лет $5,3 млрд

Объем поставок вырос в 7,3 раза в годовом выражении, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Департамента переписи и статистики правительства Гонконга

ГОНКОНГ, 27 ноября. /ТАСС/. Поставки золота из России в Гонконг с января по октябрь 2023 года поставили рекорд по меньшей мере за 11 лет, достигнув 41,42 млрд гонконгских долларов (около $5,31 млрд). Как свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Департамента переписи и статистики правительства Гонконга, объем поставок вырос в 7,3 раза в годовом выражении (+625,8%).

Последние данные говорят о том, что только в октябре поставки выросли в 6,3 раза (+527,1%), достигнув 7,7 млрд гонконгских долларов (около $987,6 млн). Это также стало рекордным месячным показателем по меньшей мере за 11 лет (статистические данные на сайте ведомства приводятся только с 2012 года). Таким образом, поставки только за октябрь этого года превысили экспорт российского золота в Гонконг за весь 2022 год.

Экспорт российского золота в Гонконг с весны этого года регулярно обновляет исторические максимумы более чем за десятилетие. За весь 2022 год эта бывшая британская колония импортировала из России золото на сумму 7,54 млрд гонконгских долларов (около $966,2 млн).