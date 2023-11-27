Петербургское УФАС оштрафовало "Яндекс" за рекламу пассивного дохода

Как пояснили в управлении Федеральной антимонопольной службы, реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имена лиц, которые их предоставляют, но этого сделано не было

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы привлекло "Яндекс" к административной ответственности за нарушение закона о рекламе. Речь идет о рекламных сообщениях с предложениями пассивного дохода для граждан, сообщили журналистам в пресс-службе УФАС.

"ООО "Яндекс" привлечено к административной ответственности за нарушение закона о рекламе", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что управление признало ненадлежащей рекламу о пассивном доходе для жителей.

Как пояснили специалисты Санкт-Петербургского УФАС, реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг или финансовой деятельности должна содержать наименование или имена лиц, которые этими услугами или деятельностью занимаются. Этих данных в соответствии с частью 1 статьи 28 ФЗ "О рекламе" указано не было.

"Рекламораспространителем данной рекламы была компания ООО "Яндекс". За нарушение закона о рекламе и рекламодатель, и рекламораспространитель привлечены к административной ответственности", - добавили в пресс-службе.