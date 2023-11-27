В РСТ заявили, что шторм в Крыму и Сочи не оказал серьезного влияния на отдых туристов

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что среди отдыхающих пострадавших нет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Шторм в Крыму и Сочи не оказал серьезного влияния на отдых туристов, так как экстренные службы и местные жители были готовы к наступлению непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Шторм в Крыму и Сочи не оказал серьезного влияния на отдых туристов благодаря готовности экстренных служб и местных жителей к приходу непогоды. В Сочи заезд и выезд гостей происходит в штатном режиме. На курортах Крыма есть отели, получившие незначительные повреждения. В обоих регионах идет активная ликвидация последствий стихии", - говорится в сообщении.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин напомнил, что в Сочи нет пострадавших среди туристов, аэропорт и городские курорты работают в штатном режиме. Директор крымского туроператора "Ласпи" Елена Баженова отметила, что обстановка на полуострове в реальности спокойнее, чем кадры в соцсетях, которые фиксируют какой-то один конкретный момент. "В целом в это время года сильный шторм или ураган в Крыму - обычное явление, курорты в целом к ним готовы", - рассказала она.

Баженова добавила, что туристов в Крыму сейчас больше, чем в тот же период 2022 года.