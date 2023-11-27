В Шри-Ланке одобрили контракт с Sinopec на строительство НПЗ

Министр энергетики острова Канчана Виджесекара сообщил, что строительство нефтеперерабатывающего завода оценивается в $4,5 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Шри-Ланки одобрил контракт с одной из крупнейших китайских нефтехимических компаний China Petrochemical Corporation (Sinopec) на строительство в ланкийском порту Хамбантота нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) стоимостью $4,5 млрд. Об этом сообщил министр энергетики Канчана Виджесекара.

"Кабинет министров сегодня одобрил заключение контракта с китайской нефтехимической корпорацией Sinopec, чтобы впоследствии заключить соглашение о создании нового центра по переработке нефти и сопутствующих продуктов в Хамбантоте", - написал он на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Как ранее отмечал Виджесекара, строительство НПЗ китайской компанией оценивается в $4,5 млрд, что станет крупнейшей для Шри-Ланки иностранной инвестицией после начавшегося в стране в 2022 году финансово-экономического кризиса.

Sinopec уже работает на острове, в частности в сфере розничной торговли топливом. Компания из КНР имеет лицензию на эксплуатацию там 150 автозаправочных станций.

Глубоководный порт Хамбантота, где планируется строительство НПЗ, расположен на южном побережье Шри-Ланки вблизи основного маршрута судоходства в Индийском океане. В 2017 году Шри-Ланка передала порт в аренду на 99 лет китайской государственной компании China Merchants. В связи с этим соседняя Индия регулярно выражает свою озабоченность.