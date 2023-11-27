27 ноября, 14:12,
обновлено 27 ноября, 14:27

ФАС признала "Яндекс Такси" доминирующим на рынке России

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В пресс-службе ведомства отметили, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что сервис "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования. "Однако в настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены", - добавили в ведомстве.

ТАСС направил запрос в пресс-службу "Яндекс Такси". 

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