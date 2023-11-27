"Яндекс Go" из-за снегопада рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом

В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в результате аномальных снегопадов высота снежного покрова местами составляла до 21 см, что в три раза выше климатической нормы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Яндекс Go" рекомендовал москвичам, которые торопятся, пользоваться общественным транспортом вместо такси из-за снегопада, говорится в сообщении сервиса.

"Снегопад затянулся и дороги загружены. Оставайтесь дома или воспользуйтесь метро, МЦК или МЦД. Сегодня так быстрее, честно", - отмечается в приложении "Яндекс Go".

В пресс-службе сервиса ТАСС подтвердили, что советуют тем, кто торопится, воспользоваться общественным транспортом.

Из-за снегопада поездки в Москве занимают больше времени, при этом увеличивается число желающих поехать на такси, а количество водителей, наоборот, уменьшается. "В такую погоду многие решают остаться дома. Это усугубляет и так непростую ситуацию с дефицитом водителей в отрасли", - заявили в "Яндекс Go". Как убедился корреспондент ТАСС, тарифы утром и днем 27 ноября в среднем подорожали в 1,5-2 раза.

Управляющий директор "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Дмитрий Коваленко рассказал ТАСС, что во время снегопада сложности испытывают в основном водители. "Но общий список проблем довольно очевидный: меньше водителей на линии, дольше выполнение одного заказа, повышенный спрос, высокая цена и длительное время ожидания. В сущности, все эти проблемы одинаково влияют и на сервис, и на водителей, и на пассажиров", - отметил Коваленко.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в результате аномальных снегопадов высота снежного покрова местами составляла до 21 см, что в три раза выше климатической нормы и соответствует показателям января.