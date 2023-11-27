Член совета директоров "Киевстара" считает, что национализация компании станет ошибкой

Это создаст негативный образ страны в глазах иностранных инвесторов, заявил Майк Помпео

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Национализация "Киевстара", одного из крупнейших мобильных операторов Украины, может стать большой ошибкой для Киева, так как создаст негативный образ страны в глазах иностранных инвесторов. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео, ныне являющийся членом совета директоров компании.

Ранее на Украине арестовали часть активов "Киевстара" под предлогом того, что они, как утверждалось, принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

"Мы действительно видели риск того, что кто-то может решить национализировать "Киевстар". Это будет очень большой ошибкой для украинского народа", - сказал Помпео в интервью газете Kyiv Post.

Он считает, что подобного рода решения могут создать негативный образ Украины в глазах иностранных инвесторов, у которых сложится впечатление, что "их капитал не может быть защищен и отсутствуют основные права собственности, верховенство закона, предсказуемость и прозрачность". Этот "набор ценностей", по мнению Помпео, будет играть важнейшую роль в восстановлении Украины по окончании вооруженного конфликта.

20 ноября замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма выступил с предложением конфисковать "Киевстар". Шурма также добавил, что сейчас юристы изучают возможность полной или частичной конфискации оператора.

О ситуации вокруг "Киевстара"

14 ноября было объявлено, что Помпео занял место в совете директоров "Киевстара", который входит в группу международного телекоммуникационного холдинга Veon. Украинские СМИ отмечали, что Помпео, как ожидается, будет защищать права американских инвесторов от возможной национализации "Киевстара".

Ранее суд в Киеве арестовал пакеты акций мобильных операторов "Киевстар" и "Лайфселл", принадлежащие, как утверждается, Фридману, Авену и Косогову, против которых власти Украины ввели санкции. До этого арест был наложен на 100% акций этих операторов. Однако суд изменил свое решение после обращения офиса генпрокурора Украины с заявлением о том, что была допущена ошибка. В офисе отметили, что следовало арестовать не все активы, а лишь часть уставных капиталов операторов "Киевстар" и "Лайфселл", которые, как утверждалось, непосредственно принадлежали структурам, связанным с компанией Letterone Фридмана и его партнеров.