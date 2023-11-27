Минфин выплатил купон по евробондам на 6,3 млрд рублей с погашением в 2026 году

Выплаты проведены в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выплатило купон по евробондам с погашением в 2026 году в сумме 6,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте министерства.

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 6,3 млрд рублей (эквивалент $71,3 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.

Выплаты проведены в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года № 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".