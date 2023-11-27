Путин разрешил ООО "ПСК-новые решения" приобрести российские активы Caterpillar

Американский производитель строительной техники в 2022 году объявил о приостановке работы своего производства в стране из-за санкций и нарушения цепи поставок

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ разрешил ООО "ПСК-новые решения" приобрести российские активы американской компании Caterpillar, в том числе завод по производству экскаваторов и карьерных самосвалов в Тосно (Ленинградская область). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, одобрено приобретение еще одного подразделения компании - ООО "Катерпиллар файнэншл", которое ведет лизинговую деятельность.

"<…> Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "ПСК-новые решения" сделок по приобретению 100% долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью "Катерпиллар Тосно" и "Катерпиллар файнэншл", - говорится в документе.

В 2022 году американский производитель строительной техники Caterpillar объявил о приостановке работы своего производства в России из-за санкций и нарушения цепи поставок.