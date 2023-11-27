Чернышенко: задачу достижения технологического суверенитета предстоит решать в регионах

По словам вице-премьера, каждый из регионов обладает уникальным научным и технологическим потенциалом

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Задачу достижения технологического суверенитета РФ предстоит решать в регионах, которые обладают уникальным научным и технологическим потенциалом. Об этом в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю, по науке и высшему образованию и по промышленности и торговле сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Решать задачи по достижению технологического суверенитета предстоит прежде всего на местах, в российских субъектах", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.

По его мнению, каждый из регионов обладает уникальным научным и технологическим потенциалом. Вице-премьер отметил, что субъектам РФ сейчас особенно важно включаться в работу по привлечению средств федерального бюджета на поддержку своих предприятий и подготовку кадров. "Необходимо обеспечить взаимосвязь на региональном уровне всех инструментов поддержки науки и технологий в разных отраслях экономики", - сказал он.

Чернышенко также напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина российская наука решает задачи обеспечения технологического суверенитета, а в текущей ситуации крайне важно ускорить развитие производства в критически значимых областях экономики. "Для этого правительством в том числе разрабатываются мегапроекты. Их цель - внедрение и производство приоритетной высокотехнологичной продукции", - добавил вице-премьер.