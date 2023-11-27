"Яндекс" рассказал, как правильно помогать застрявшим в сугробах роботам-доставщикам

Компания посоветовала в первую очередь убедиться, что у ровера не заблокированы колеса и он едет вперед, когда его толкают

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" составил инструкцию, как правильно помогать роботам-доставщикам, застрявшим в сугробах. В первую очередь компания рекомендует убедиться, что у ровера не заблокированы колеса и он едет вперед, когда его толкают, рассказали ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

"Если колеса заблокированы, подождите немного, пока они разблокируются. Обычно, когда мы понимаем, что робот застрял, разблокировка колес занимает у нас не более полминуты. Далее можно аккуратно подтолкнуть робота или убрать снег из-под колес, чтобы он мог самостоятельно выехать", - посоветовали в компании тем, кто "не может пройти мимо застрявшего робота".

При этом осадки зимой не оказывают значительного влияния на скорость доставки роботами - во время снегопада она в среднем увеличивается не более чем на пять минут, отметили в "Яндексе". Сейчас заказы развозят роверы третьего поколения, у которых есть ряд изменений в конструкции, помогающих им лучше справляться с препятствиями на дорогах - они могут забираться на бордюры высотой до 10 см, ездить по бездорожью и преодолевать снежную кашу.

"Одна из главных сложностей для роботов во время сильных снегопадов - когда из-за перепадов температур глубокий снег становится вязким, а под снегом образуется корка льда. В таком случае робот подает сигнал технической поддержке и удаленный оператор помогает ему справиться с ситуацией", - пояснили в компании.

В "Яндексе" также поблагодарили жителей, которые помогли роботам-доставщикам выбраться из сугробов. Ранее в Telegram-каналах появились видео, как жители Москвы и Санкт-Петербурга помогают выехать из снега роверам "Яндекса".

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в результате аномальных снегопадов высота снежного покрова местами составляла до 21 см, что в три раза выше климатической нормы и соответствует показателям января.