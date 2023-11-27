ЦБ проанализирует ситуацию вокруг иска о банкротстве СПб-биржи

Регулятор проверит действия участников рынка с акциями площадки, сообщили в пресс-службе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Банк России проанализирует ситуацию вокруг иска о банкротстве СПб-биржи и реакцию рынка, сообщили в пресс-службе регулятора. Кроме того, ЦБ проверит действия участников рынка с акциями площадки.

"Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО "СПб-биржа", с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком", - сообщили в ЦБ.

В отношении вопроса о соблюдении прав инвесторов на случай банкротства биржи ЦБ отметил, что средства инвесторов не находятся в распоряжении биржи, а размещаются на счете другого юридического лица - центрального контрагента (клиринговый счет). "При этом законодательством предусмотрено, что имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Таким образом, инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржевой площадки", - добавили в ЦБ РФ.

Ранее в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о подаче искового заявления на признание СПб-биржи банкротом. Позднее СПб-биржа выступила с заявлением, что обладает устойчивым финансовым состоянием и не подавала заявление о признании себя банкротом.

Согласно данным картотеки Арбитражного суда Москвы, заявление в отношении СПб-биржи было зарегистрировано 24 ноября. При этом в материалах не называется сумма требований к бирже, в качестве заявителей по делу указаны кредиторы.