Ленобласть выразила готовность подбирать с ОСК варианты площадок для новой судоверфи

В доверительное управление ВТБ передали 100% акций корпорации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Ленинградская область готова вместе с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) заняться подбором вариантов площадок для строительства новой судостроительной верфи в Северо-Западном регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Ленинградская область приветствует намерение ОСК построить в Северо-Западном регионе новую судоверфь и готова вместе с ОСК заняться подбором вариантов площадок", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что судостроительной отрасли требуется серьезная модернизация, чтобы удовлетворить весь объем гражданских заказов. Он отметил, что необходимо строительство по крайней мере двух новых предприятий - в Северо-Западном регионе, в районе Санкт-Петербурга и в Ленинградской области, и на Дальнем Востоке.

Ранее было принято решение передать 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности, в доверительное управление ВТБ на пять лет. Костин был избран председателем совета директоров корпорации. Гендиректором стал Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. В корпорацию входит около 40 предприятий и организаций отрасли: основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро.