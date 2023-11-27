В Минтрансе заявили о снижении пропуска грузовиков на границе с Литвой в 2,5 раза

Он составляет 60 машин в сутки, заявили в ведомстве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пропуск грузовиков в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" на границе с Литвой снижен в 2,5 раза, до 60 машин в сутки, из-за замедления работы литовской стороны. Проезда ожидают более 100 машин, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Из-за замедления работы литовской стороны фактический пропуск снижен в 2,5 раза, до 60 грузовиков в сутки. Это значит, что оформление проходит не более трех машин в час. В настоящее время отставание от заранее забронированного времени проезда составляет более двух суток. Совокупно ожидают проезда перед пунктом пропуска и на площадке-накопителе более 100 машин", - отмечается в сообщении.

В обычном режиме емкость электронной очереди для пересечения границы в пункте "Чернышевское" составляет 168 машин в сутки (7 грузовиков в час). В период с 24 октября по 24 ноября в среднем через "Чернышевское" проезжало 130 машин в сутки, то есть предложение по количеству мест превышало спрос, уточнили в Минтрансе.

Сама система электронной очереди работает штатно, но для пропуска скопившегося транспорта было решено сократить количество доступных для бронирования слотов в системе до нормализации ситуации, добавили в министерстве.

"С 27 по 29 ноября для бронирования электронной очереди на сайте будет доступно два места в сутки. С 30 ноября к двум слотам на сайте добавится еще одно место в терминале самообслуживания, где приоритет будет отдаваться скоропорту и опасным грузам", - проинформировали в министерстве.

О ситуации в "Чернышевском"

Очередь грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала расти с пятницы, когда перед МАПП "Чернышевское" скопились 35 машин. В субботу их число выросло до 80, а в воскресенье - до 145 с учетом нейтральной полосы. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков пояснил ТАСС, что литовская таможня ужесточила контроль грузовиков, выезжающих из региона. Теперь каждый из них досматривается, в том числе с использованием рентгена, что затягивает время прохождения границы и осложняет калининградский транзит.

"Чернышевское" - единственный из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой в Калининградской области, который продолжает обслуживать легковой и грузовой транспорт. Два закрыты, еще один в городе Советске пропускает через границу пешеходов из-за ограниченных возможностей моста королевы Луизы, открытого в 1907 году.