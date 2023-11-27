Лукашенко одобрил проект договора о едином энергорынке Союзного государства

Документ определяет состав субъектов объединенного рынка, их права и обязанности

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Договора о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Данный международный договор устанавливает правовые основы формирования, функционирования и развития объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, регулирует отношения, связанные с куплей-продажей электроэнергии, между участниками этого рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ определяет состав субъектов объединенного рынка, их права и обязанности.

В середине октября министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал, что согласование договора находится на завершающей стадии. До этого он информировал, что в соответствии с программой Союзного государства в области энергетики объединенный российско-белорусский рынок электроэнергии должен заработать с 1 января 2024 года.