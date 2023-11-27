Путин разрешил "Промавтоконсалт" приобрести 100% российского бизнеса Schaeffler

В 2014 году российская площадка Schaefflergrouppe запустила серийное производство в Ульяновской области

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "Промавтоконсалт" приобрести 100% долей предприятия "Шэффлер рус" в Ульяновской области, которое является дочерней компанией производителя автозапчастей Schaefflergruppe. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Промавтоконсалт" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Шэффлер рус", - отмечается в распоряжении.

В 2014 году российская площадка Schaefflergrouppe - ООО "Шэффлер Рус" - запустила серийное производство в Ульяновской области. Предприятие изготавливает компоненты для российских автопроизводителей и выполняет услуги по восстановлению подшипников для железнодорожного транспорта и промышленности.