Главный архитектор Москвы считает, что креативный сектор сам стимулирует свое развитие

По словам Сергея Кузнецова, это происходит путем изменения городской среды

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Изменение городской среды под влиянием креативных индустрий позволяет им самим развиваться дальше, это взаимное влияние создает "правильный конвейер". Такое мнение высказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на пресс-конференции в ТАСС о проведении национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards.

По его словам, отмеченные премией специалисты не только с точки зрения креативного дизайна, но и событийного ряда, активнейшим образом влияют на городскую среду. "Взаимное такое влияние, которое, как мне кажется, создает правильный конвейер. Думаю, что это ключевой фактор, потому что тем, кто хочет что-то делать, им не все равно, где они находятся. Они создают какие-то классные и интересные объекты, которые формируют систему ценностей, и они идентифицируют друг друга в этой среде", - сказал Кузнецов.

Главный архитектор добавил, что креативные индустрии - это не только сектор экономики. "Это намного больше - часть населения, общества, экономики, это люди, которые с проактивной жизненной позицией что-то делают, [с желанием] развивать свой город, свою страну, что-то сочинять, что-то придумавать, что-то производить. И это все в принципе креативная индустрия, а не только то, что может быть защищено авторским правом, <…> [что] является продуктом некой активной жизненной позиции", - пояснил Кузнецов.