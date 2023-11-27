В Минпромторге заявили, что ЮНИДО реализует несколько проектов за счет взноса России

Замминистра Алексей Груздев добавил, что Россия придает особое значение взаимодействию с ЮНИДО как ключевой организацией по промышленному развитию системы ООН и площадке для диалога

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) реализует несколько проектов в некоторых регионах мира за счет взноса России. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.

"Российская Федерация традиционно принимает активное участие в работе ЮНИДО, в реализации и финансировании совместных программ и проектов. В текущем году за счет добровольного взноса Российской Федерации реализуется восемь проектов технического содействия и одна программа странового партнерства в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке и Центральной Азии", - сказал он в ходе сессии Генеральной конференции ЮНИДО.

Замминистра добавил, что Россия придает особое значение взаимодействию с ЮНИДО как ключевой организацией по промышленному развитию системы ООН и площадке для диалога. РФ также финансирует деятельность Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Москве.