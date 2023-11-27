Сийярто считает, что массовое уклонение от санкций против РФ свидетельствует об их провале

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии также заявил, что страна выступает против того, чтобы вводить 12-й пакет санкций против РФ, не изучив досконально последствия предыдущих пакетов

БУДАПЕШТ, 27 ноября. /ТАСС/. Министры внешней торговли стран Евросоюза обсуждали на своем совещании многочисленные попытки некоторых государств и компаний уклониться от санкций против России, и этот факт сам по себе уже свидетельствует о том, что санкции не работают. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече со своими коллегами в Брюсселе.

Он подчеркнул, что "на повестке дня стояло уклонение от санкций против России и это также доказывает бессмысленность карательных мер и неспособность с их помощью достичь первоначально поставленных целей". "Политика санкций провалилась, от нее больше вреда, чем пользы. Сам факт того, что происходит широкомасштабное уклонение от санкций, является еще одним доказательством, что санкции не сработали", - сказал глава МИД в беседе с венгерскими журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто также заявил, что Венгрия выступает против того, чтобы вводить 12-й пакет санкций против России, не изучив досконально последствия предыдущих пакетов. "Теперь, когда мы обсуждаем 12-й пакет санкций, мы должны еще раз поднять главный вопрос о том, где анализ первых 11 пакетов. Где отчет о воздействии? Кто может сказать, какой экономический ущерб первые 10 пакетов санкций нанесли Европе?" - заявил министр.