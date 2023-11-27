В РФ меняется порядок расчета ущерба по делам о хищении налогооблагаемого дохода

Закон устанавливает, что в случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый НДФЛ, в размер хищения не будет включаться уплаченная сумма налога

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий удержанный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) из размера суммы, которая ложится в основу обвинения по делам о хищении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и устанавливает, что в случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый НДФЛ, в размер хищения не будет включаться уплаченная сумма налога.

Закон принят во исполнение постановления Конституционного суда России, который пришел к выводу, что отсутствие в УК РФ нормы, определяющей, включается ли сумма уплаченного НДФЛ в размер хищения, позволяет судам приходить к двум взаимоисключающим решениям.

Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.