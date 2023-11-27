Россия ратифицировала протокол о фитосанитарных мерах в ЕАЭС

Он вступит в силу с момента получения ЕЭК последнего уведомления о выполнении странами ЕАЭС всех необходимых внутригосударственных процедур

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, регулирующего порядок введения фитосанитарных мер в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол был подписан в Москве 25 мая 2023 года. Он устанавливает, что государства - члены ЕАЭС могут применять экстренные фитосанитарные меры в отношении вредных организмов, которые не включены в единый перечень карантинных объектов союза и представляют фитосанитарный риск. Документом также определяются правила информирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о введении одной из стран таких мер.

Помимо этого, протокол уточняет порядок проведения согласованной политики государств - членов ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей, а также полномочия Высшего Евразийского экономического совета и Евразийской экономической комиссии.

Протокол вступит в силу с момента получения ЕЭК последнего уведомления о выполнении странами ЕАЭС всех необходимых внутригосударственных процедур.