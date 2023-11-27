Международную неделю бизнеса в Уфе посетили более 500 иностранных участников

За три дня форума состоялось более 50 деловых мероприятий

УФА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 6,3 тыс. человек, среди которых 550 иностранных участников из 23 государств, посетили Международную неделю бизнеса в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

"Участие в Международной неделе бизнеса приняли более 6 300 человек, среди которых представители всех российских регионов и порядка 550 иностранных гостей из 23 государств. За три дня форума состоялось более 50 деловых мероприятий, в рамках которых выступило более 400 спикеров", - говорится в сообщении.

Уфу посетили представители Индии, Казахстана, Турции, Ирана, Таджикистана, Белоруссии, Китая, Армении, Киргизии, Бразилии, Египта, Венесуэлы, Саудовской Аравии и других стран. На Международной неделе бизнеса участники обсудили новую реальность и представили свои варианты развития.

"Мы, не загадывая на полвека вперед, пытаемся сформулировать образ Башкортостана к 2030 году и видим залог успешности во взаимовыгодной равноправной кооперации. Сотрудничество же государств тогда имеет для нас смысл, когда устанавливается для людей и ради людей - чтобы жизнь людей была лучше", - поделился своим взглядом глава Башкортостана Радий Хабиров.

По словам премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова, согласно прогнозам к 2050 году объем инвестиций в экономику региона превысит 4,5 трлн рублей в год - это в 8,7 раза больше в стоимостном выражении и 2,8 раза больше в реальном выражении, чем в настоящее время. "Валовой региональный продукт составит порядка 17 трлн рублей. Строительный сектор вырастет больше чем в 6 раз. Промышленное производство - в 6,5 раза. Оборот малого бизнеса, по подсчетам, увеличится к 2050 году в 7 раз", - отметил Назаров.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов высоко оценил успехи Башкортостана, отметив, что республика находится в числе лидеров по многим показателям. "Я 17 лет отработал губернатором, я не сентиментальный человек, но даже я хочу и Андрею Назарову, и Радию Хабирову просто стоя поаплодировать. Они молодцы! Вот если мы будем иметь все такие субъекты Российской Федерации, то, конечно, мы будем страной-лидером", - сказал он.

Переговоры с зарубежными партнерами

На форуме Башкортостан заключил несколько контрактов: с Китаем - на поставку сельхозпродукции, с компанией "РЖД Логистика" - о железнодорожных перевозках, а также о локализации предприятия по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства стоимостью 1,4 млрд рублей и строительстве четырех АЗС. "Последние четыре года Башкортостан движется в опережающем темпе - динамика объема привлечения инвестиций более 140%, против среднего по России показателя 109%. Мы создаем уникальные условия привлечения инвестиций, что дает лучшие показатели в Приволжском федеральном округе и стране", - отметил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.

В ходе Международной недели бизнеса власти региона провели переговоры с партнерами из Китая по проектам в сельском хозяйстве и производству строительных материалов. По мнению главы правления Китайского института цифровых активов Хуанга Джингнана, использование актуальных экономических инструментов позволяет странам развивать сотрудничество.

"Мы понимаем, что внешние инвестиции и торговля - это очень крупные источники для роста экономики. На данный момент между нашими странами этот сегмент активно развивается. Безусловно, мы должны понимать, какие секторы являются наиболее привлекательными для инвестирования. Мы активно сотрудничаем с Республикой Башкортостан, прошли длительный этап развития, создали совместное производство в республике", - рассказал Джингнан.

Башкортостан ведет сотрудничество с зарубежными партнерами и по гуманитарным, научным направлениям. Так, на форуме эксперты спрогнозировали рост количества иностранных студентов, обучающихся в регионе, в пять раз к 2030 году - до 50 тыс. "В Башкортостане ежегодно фиксируется устойчивый рост числа иностранных студентов, обучающихся в вузах - 5,5 тыс. человек в 2020 году и 10 тыс. в 2023 году. Динамика свидетельствует о том, что вузы Башкортостана предлагают образование высокого качества, это подтверждается мировыми рейтингами. <...> За последние три года компании республики приняли на практику более 2 тыс. иностранных студентов", - рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Международная неделя бизнеса проходила в уфимском конгресс-холле "Торатау" с 22 по 25 ноября. В этом году основной темой дискуссий обозначен прогноз на "послезавтра", который должны дать участники мероприятия от профессионального сообщества. Как отметили организаторы, 30 ноября и 1 декабря пройдут специальные мероприятия - "Послезавтра. Взгляд министров экономики Российской Федерации".