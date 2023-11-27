Предоставление трансфертов из ФОМС в регионы на выплаты медикам продлили на 2026 год

Законодательство ранее устанавливало, что трансферты могут предоставляться только до конца 2025 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до конца 2026 года срок предоставления трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в бюджеты территориальных фондов на выплаты медработникам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее российское законодательство устанавливало, что трансферты могут предоставляться только до конца 2025 года. Как поясняется в сопроводительных материалах, новые нормы направлены на повышение качества оказания медпомощи и поддержание уровня материального обеспечения врачей.

Объем средств бюджета федерального Фонда ОМС, необходимый на оплату труда медицинских работников, составит 7 млрд 769 млн рублей на 2024 год, 8 млрд 27 млн рублей на 2025 год и 8 млрд 252 млн рублей на 2026 год. Кроме того, объем денежных средств на финансирование стимулирующих выплат за выявление онкологических заболеваний составит 81,1 млн рублей в 2024 году, 83,3 млн рублей в 2025 году и 85,5 млн рублей в 2026 году.