Фонд развития бизнеса Кубани предоставил 636 поручительств более чем на 4,7 млрд рублей

Работу по упрощению доступа к услугам и мерам поддержки власти региона ведут в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Фонд развития бизнеса Краснодарского края предоставил с начала текущего года более 600 поручительств малому и среднему бизнесу на сумму свыше 4,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"В этом году фонд развития бизнеса Краснодарского края предоставил 636 поручительств на сумму более 4,7 млрд рублей, это говорит о росте деловой активности и увеличении объемов оказания поддержки", - сказали в пресс-службе.

Ежегодно объемы выданной гарантийной поддержки растут и только в ноябре фонд, созданный решением главы региона и капитализируемый краевой администрацией, превысил данные за весь прошлый год. Так, в 2022 году были выданы 500 поручительств на сумму 3 млрд рублей.

В пресс-службе также пояснили,что поручительство могут получить малые и средние предприятия, а также самозанятые, зарегистрированные в регионе. Среди условий, предъявляемых потенциальным получателям - отсутствие долгов по налогам и зарплате, отсутствие процедур банкротства, положительная кредитная история и нахождение в реестре субъектов МСП. "Поручительством можно обеспечить до 70% от суммы кредита, сейчас пакет документов сокращен, а сроки рассмотрения составляют не более 5 дней", - заметили в пресс-службе.

Работу по упрощению доступа к услугам и мерам поддержки власти региона ведут в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".