СМИ: Чехия ввозит более половины объема необходимого газа из России

Прага с января по октябрь за $44,1 млн закупила 57 тыс. тонн трубопроводного газа российского происхождения, сообщил новостной портал kurzy.cz

ПРАГА, 27 ноября. /ТАСС/. Чехия импортирует более половины необходимого стране природного газа из России. Об этом сообщил новостной портал kurzy.cz со ссылкой на Gas Connect Austria, одну из крупнейших в Центральной Европе газораспределительных компаний.

"Утверждение, что поступающий в Чехию российский газ составляет лишь малый процент [от общего объема этого вида энергетического сырья] в последние примерно два месяца является, точно, ошибочным. Речь идет о десятках процентов. В прошедшую пятницу, например, поставки российского газа [в республику] составили 54,4% от общего их объема. В субботу этот показатель был на уровне 55,1%", - говорится в сообщении.

Чехия с января по октябрь за $44,1 млн закупила 57 тыс. тонн трубопроводного газа российского происхождения. Крупнейшие его поставки были осуществлены в сентябре - 13 тыс. тонн. Между тем крупнейшим поставщиком этого вида энергосырья в республику является Норвегия. У скандинавской страны за этот период было закуплено за $2,7 млрд 3,3 млн тонн газа.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела написал 25 ноября на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской): "Российский газ в Чехию поставлять не нужно. На предстоящую зиму мы и без него без проблем накопили запасы. Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчета управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые [компании] начали поставлять нам газ из России. По данным на конец октября, в общем объеме поставок за 2023 год российский газ составляет 1,2%".

"Поставки российского газа в ЕС не находятся под санкциями, так как некоторые страны [сообщества] без него пока не обойдутся", - напомнил глава Минпромторга.

Комментируя получение газа из РФ, Сикела написал: "Возникшая ситуация ничего не меняет в том, что мы окончательно избавились от зависимости в российском газе".