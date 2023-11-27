Кабмин отложил до 1 декабря 2024 года маркировку молочной продукции для фермеров

Действовавший ранее порядок предусматривал начало ее обязательной маркировки с 1 декабря 2023 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российское правительство отложило до 1 декабря 2024 года введение обязательной маркировки молочной продукции для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее действовавший порядок предусматривал начало обязательной маркировки молочной продукции фермерами с 1 декабря 2023 года.

Как ожидается, перенос сроков даст предпринимателям больше времени для того, чтобы повысить автоматизацию производства и лучше подготовиться к маркировке.