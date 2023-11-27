"Россети" подготовили сетевые объекты Сочи и Сириуса к III Конгрессу молодых ученых

Заместитель генерального директора - главный инженер группы "Россети" Евгений Ляпунов провел штаб по обеспечению надежности и безопасности электроснабжения площадок форума

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила подготовку сетевых объектов Сочи и федеральной территории Сириус к III Конгрессу молодых ученых, говорится в сообщении группы.

Заместитель генерального директора - главный инженер группы "Россети" Евгений Ляпунов накануне мероприятия провел штаб по обеспечению надежности и безопасности электроснабжения площадок форума. Планируется, что конгресс продлится с 28 по 30 ноября и соберет свыше 4,5 тыс. участников из более чем 25 стран.

Ляпунов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что "Россети" в полном объеме выполнили необходимые работы в рамках подготовки к мероприятию, включая проведение противоаварийных тренировок персонала, организацию круглосуточного мониторинга обстановки на энергообъектах ситуационно-аналитическим центром.

Для резервирования электроснабжения главной площадки - Парка науки и искусств "Сириус" - используются семь дизель-генераторных установок общей мощностью свыше 2,5 МВт и 6 источников бесперебойного питания (в сумме - 796 кВт). Филиал "Россети" - МЭС Юга и компания "Россети Кубань" сформировали 61 бригаду (221 сотрудник, 30 единиц спецтехники), которые задействованы в схеме усиленной эксплуатации сетевых объектов, питающих инфраструктуру конгресса, уточняется в сообщении.

О конгрессе

III Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами конгресса выступает Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.