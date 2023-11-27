Германия выделила "Укрэнерго" €24,5 млн на восстановление объектов энергетики

Глава компании Владимир Кудрицкий сообщил, что "Укрэнерго" уже получила от Германии более €220 млн кредитных и грантовых средств

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Руководство Германии через немецкий государственный банк KfW выделило компании "Укрэнерго" €24,5 млн на восстановление и защиту энергетических объектов. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Правительство Германии через банк KfW выделило кредит в размере €24 млн, а также €0,5 млн грантовых средств для усиления устойчивости украинской энергосистемы", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кудрицкий отметил, что выделенные средства будут направлены на восстановление высоковольтных объектов и строительство для них защитных сооружений, а также на усиление технических связей с энергосистемой Европы. Он также добавил, что "Укрэнерго" уже получила от Германии более €220 млн кредитных и грантовых средств.

Ранее пресс-служба "Укрэнерго" сообщала о получении от правительства Германии через тот же банк KfW 76 млн евро на защиту объектов энергетики, установку нового оборудования и модернизацию электросетей на границе с Европой.

В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко заявлял, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября прошлого года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.