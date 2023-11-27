Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции стартует в РФ 1 декабря

Оператором выступит Центр развития перспективных технологий

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции пройдет в России с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из постановления, эксперимент будет проведен в отношении светотехнической продукции и ее компонентов. Участие в нем будет добровольным, а коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Как ожидается, эксперимент позволит протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки светотехнической продукции и ее компонентов.

Документ подписан в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года, направленной на поддержку добросовестных предпринимателей, защиту граждан от некачественной продукции и снижение влияния теневого рынка на социально-экономическую ситуацию в стране.