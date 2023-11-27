Замглавы Минтранса Игоря Чалика освободили от должности

Решение принято в связи с истечением срока действия служебного контракта

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик, курировавший вопросы авиации, освобожден от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В середине ноября источники ТАСС в транспортной отрасли сообщили, что заместитель министра РФ Игорь Чалик может покинуть должность в ближайшее время. Позже в Минтрансе подтвердили эту информацию, отметив, что Чалик по окончании действующего контракта перейдет "на другую позицию в системе транспортного комплекса России". Ему будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса РФ, отметили в министерстве.

По данным ТАСС, заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин может занять пост замминистра транспорта РФ, курирующего авиацию.

Чалик был назначен на должность заместителя министра транспорта в январе 2021 года. До этого он занимал пост заместителя генерального директора - летного директора "Аэрофлота". Потешкин в Росавиации с 2022 года, до этого работал в авиакомпаниях "Россия", Nordwind, "Оренбургские авиалинии".