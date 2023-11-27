Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились в пределах 1%

Курс юаня вырос на 0,003%, доллар - на 0,20%, евро - на 0,21%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник преимущественно снижался, индекс Мосбиржи не удержался над отметкой 3200 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,82%, до 3 191,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,97%, до 1 132,05 пункта. Курс юаня вырос на 0,003%, до 12,39 рубля, доллар - на 0,20%, до 88,80 рубля, евро - на 0,21%, до 97,27 рубля.

"Рубль после слабого начала дня смог отыграть часть потерь, внешняя конъюнктура также не благоволила покупателям. Нефть в течение дня опускалась ниже $80 за баррель Brent, рынок беспокоит неопределенность перед предстоящим в четверг заседанием ОПЕК+. Не в пользу роста цен также играют снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке и рост запасов топлива в США", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Полиметалла" (+17,72%), акции "Яндекса" (+1,36%), котировки Мосбиржи (+0,94%), бумаги "Русгидро" (+0,88%), акции "Совкомфлота" (+0,75%), котировки "Газпром нефти" (+0,17%), бумаги "Новатэка" (+0,13%).

"Акции "Полиметалла" в понедельник отскочили от локальных минимумов, достигнутых в ходе сильного падения прошлой недели, которое началось после новостей о намерении вновь провести обмен бумаг, заблокированных в результате санкций против НРД, и слухах о рисках последующего делистинга с Мосбиржи", - сообщила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Бумаги "Яндекса" поддерживали ожидания реструктуризации компании, добавила эксперт. Акции Мосбиржи, судя по всему, представляются инвесторам интересными ввиду текущего стабильного положения биржи по сравнению с СПб-биржей, также предположила Кожухова. При этом слухи о банкротстве СПб-биржи в начале недели не подтвердились, на фоне чего бумаги ее отступили от исторического минимума, но к концу сессии все еще теряли около 9,5%.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги банка "Санкт-Петербург" (-4,60%), акции ТГК-1 (-4,57%), обыкновенные акции "Мечела" (-4,11%), бумаги "Россетей" (-3,54%), котировки ЛСР (-3,39%).

"Акции "Мечела" продолжали коррекцию после сильного роста в предыдущие недели. Большинство других бумаг попало под фиксацию прибыли в условиях отсутствия значимых позитивных драйверов движения", - также пояснила Кожухова.

Прогноз на завтра

В ближайшие торговые сессии индекс Мосбиржи может двигаться в боковом формате, считают в "БКС мир инвестиций". "При развитии нисходящей коррекции ближайшая серьезная зона поддержки расположена вблизи 3150 пунктов. Впрочем, с середины недели, когда рубль может немного ослабеть, потеряв локальную опору в виде налогового периода, акции экспортеров могут получить поддержку, и просадка будет выкуплена", - пояснили в компании.

Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 28 ноября - 3150-3250 пунктов, по курсу рубля к доллару 87-90 рублей. Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов, пара доллар/ рубль - в интервале 87-89 рублей, евро/рубль - в коридоре 96-98 рублей, юань/рубль - в диапазоне 12,2-12,6 рубля.