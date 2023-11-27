МОЭК с начала года взыскал по процедуре банкротства должников более 1 млрд рублей

Заместитель управляющего директора - директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО "МОЭК" Алексей Шарафутдинов отметил, что для изменения ситуации с накоплением долгов управляющими организациями в сфере ЖКХ нужно ужесточить обеспечительные меры в отношении участников рынка

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правовое управление ПАО "МОЭК" за 9 месяцев 2023 года в рамках дел о банкротстве потребителей-должников обеспечило поступление денежных средств в размере 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Всего в настоящее время в стадии судебной работы находятся дела о банкротстве юридических лиц - должников на общую сумму более 8,6 млрд рублей, кроме того - дела о банкротстве физических лиц на общую сумму 1,7 млрд рублей. Основанием для инициирования банкротства должника является наличие задолженности за поставленные энергоресурсы, подтвержденной судебным решением, и злостное неисполнение контрагентом договорных обязательств и решений судов", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнул заместитель управляющего директора - директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО "МОЭК" Алексей Шарафутдинов, обращение с заявлением о банкротстве должника является крайней мерой в деловой практике компании. "Она применяется только после исчерпания целого ряда мероприятий по досудебному и судебному урегулированию задолженности, а также взысканию задолженности в рамках исполнительного производства", - пояснил он.

Шарафутдинов добавил, что для кардинального изменения ситуации с накоплением долгов управляющими организациями в сфере ЖКХ необходимы законодательные изменения в части ужесточения обеспечительных мер в отношении недобросовестных участников рынка.

"Работа, направленная на укрепление платежной дисциплины потребителей, носит в ПАО "МОЭК" системный характер. Компания для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы - судебные иски, лишение лицензий управляющих компаний-должников, привлечение к субсидиарной ответственности председателей ТСЖ, руководителей и владельцев компаний-должников, привлечение должников к уголовной ответственности и так далее", - резюмировали в пресс-службе.