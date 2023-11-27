Путин утвердил бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2024-2026 годы

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в 2024 году составит 16,019 трлн рублей, дефицит - 158,79 млрд рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2024-2026 годы.

Согласно опубликованному документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в 2024 году составит 16,019 трлн рублей, дефицит - 158,79 млрд рублей. В следующие два года ожидается профицит - 120,025 млрд рублей и 131,278 млрд рублей соответственно.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2025 год составит 16,413 трлн рублей, на 2026 год - 17,386 трлн рублей. Общий объем расходов бюджета фонда на 2025 год составит 16,293 трлн рублей, на 2026-й - 17,255 трлн рублей. Общий размер межбюджетных трансфертов бюджету фонда из федерального бюджета в 2024 году составит около 5,426 трлн рублей, в 2025 году - 5,288 трлн рублей, в 2026 году - 5,417 трлн рублей.

Предусматривается также индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля в 2024 году на 7,5%, в 2025 году - на 9,5%, в 2026 году - на 10,3%. Страховую пенсию и фиксированную выплату к ней проиндексируют в 2024 году с 1 января на 7,5%, в 2025 году - с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%, а в 2026 году - с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 2,3%.

Кроме того, закон устанавливает, что остатки субвенций из бюджетов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, образовавшиеся в бюджете фонда на 1 января 2024 года в результате их неполного использования на выплату пенсий, фонд сможет направлять на те же цели в 2024 году.