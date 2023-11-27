Акцизы на вино и шампанское вырастут втрое с 1 мая 2024 года

В настоящее время акциз на вино составляет 34 рубля за литр, новый поднимет налог до 108 рублей за литр

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вина и шампанское, кратно вырастут с мая следующего года. Документ опубликован.

В частности, в настоящее время акциз на вино составляет 34 рубля за литр. В июле были приняты поправки, увеличившие ставку на 2024 год до 36 рублей. Однако новый закон корректирует эту цифру и поднимает налог втрое - до 108 рублей за литр. Но повышение произойдет не с 1 января, а с 1 мая.

Следующая индексация намечена на 1 января 2025 года - ставка повысится до 112 рублей. А в начале 2026-го она вырастет до 116 рублей.

Также увеличиваются акцизы на винные напитки и шампанское, включая российское. Сейчас они составляют 45 рублей за литр. В соответствии с июльскими поправками в следующем году налог должны были поднять до 47 рублей. Новые поправки повышают ставку до 141 рубля за литр в 2024 году (примерно втрое), 147 рублей - в 2025-м и 153 рублей - в 2026-м. При этом налог на виноматериалы не увеличивается.

Акциз - это косвенный налог на товары массового потребления внутри страны.