На Кубани до 2027 года намерены возвести многоуровневую развязку на трассе А-290

По данным пресс-службы Федерального дорожного агентства, в ее состав войдут три основных направления в стороны Краснодара, Анапы и Новороссийска, а также два путепровода и шесть съездов

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Росавтодор до конца 2026 года построит многоуровневую развязку в Краснодарском крае, новый объект появится в месте слияния федеральных трасс А-146 и А-290 около поселка Верхнебаканский. Об этом сообщила пресс-служба Федерального дорожного агентства.

"Построим многоуровневую развязку в Краснодарском крае до конца 2026 года. Сооружение появится в месте слияния федеральных трасс А-146 и А-290 у въезда в поселок Верхнебаканский. Развязка - часть большого проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту. Она разгрузит местный трафик и сделает движение более безопасным", - говорится в сообщении.

В составе развязки будут три основных направления в стороны Краснодара, Анапы и Новороссийска, два путепровода, шесть съездов. Специалисты уже начали возводить фундаменты путепроводов на двух съездах, а также подпорной стене на буронабивных сваях.

Помимо этого, переустраивают сети связи.

"Также ведем активную работу по линии экологии. Специалисты пересаживают несколько тысяч редких растений, например, полевые цветы семейства лютиковых, можжевельник и сосны Палласа. Территорию исследуют и археологи: они обнаружили несколько погребальных комплексов, в том числе и захоронение воина. В каменном саркофаге нашли железный нож, наконечники копий и фрагменты гераклейской амфоры", - рассказали в пресс-службе Росавтодора.

Проект развязки адаптирован под особенности местности, а также план развития административной территории Новороссийска и действующей сети дорог, добавили в пресс-службе.