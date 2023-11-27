В Британии с начала 2022 года оштрафовали пять компаний, нарушивших санкции против России

В правительстве королевства сообщили, что расследования, по итогам которых штрафуются компании, могут занимать больше года

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Британское управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC) с февраля 2022 года оштрафовало пять компаний за нарушение режима санкций, действующих в отношении России. Об этом, давая письменный ответ на вопросы депутатов Палаты общин британского парламента, сообщил замглавы Минфина королевства Найджел Хаддлстон.

"С февраля 2022 года HMRC оштрафовало пять британских компаний за нарушение торговых санкций Соединенного Королевства в отношении России", - заявил Хаддлстон, уточнив, что нарушители воспользовались существующим механизмом, который позволяет компаниям, находящимся под угрозой уголовного преследования со стороны HMRC, избежать суда, уплатив штраф.

Комментируя названную цифру, представитель правительства уточнил, что расследования, по итогам которых штрафуются компании, могут занимать больше года. По словам Хаддлстона, в настоящий момент HMRC проводит целый ряд расследований в отношении потенциальных нарушителей, в том числе в связи с обходом ограничений на поставки в Россию и другие подсанкционные страны товаров военного и двойного назначения.

Ранее британский Минфин сообщал, что в августе 2023 года неназванная британская компания была оштрафована на 1 млн фунтов ($1,26 млн) за осуществление торговых операций в нарушение санкций против РФ. По словам Хаддлстона, суммы штрафов были обнародованы еще в двух случаях, однако в соответствующих документах Минфина нет указаний на то, какие компании были оштрафованы именно за нарушение санкций, введенных против РФ. Сами компании также не называются.

В начале ноября газета Financial Times сообщила, что с февраля 2022 года по май 2023 года было отмечено 127 случаев, когда юридические лица информировали британское правительство о нарушении санкций, введенных Лондоном в отношении Москвы. Источник, близкий к британскому Минфину, при котором действует управление по контролю за выполнением финансовых санкций, заявил газете, что в ведомстве "не пытаются чрезмерно наказывать за непреднамеренные ошибки". Как отмечало издание, в ряде случаев причиной нарушения санкций могла быть непрозрачная структура владения связанными с РФ компаниями, с которыми вел дела британский бизнес. Нарушение санкционного режима может влечь за собой уголовное преследование и штрафы, не имеющие ограничений по размеру, однако нарушитель может также отделаться простым предупреждением от британских властей.