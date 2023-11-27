В Швеции машины Tesla получат регистрационные номера

Они должны быть предоставлены в течение семи дней

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. /ТАСС/. Окружной суд Норрчёпинга признал правоту американской компании по производству электромобилей Tesla в споре с Транспортным управлением Швеции по поводу отложенной поставки работающим с Tesla дилерам регистрационных номеров из-за забастовки профсоюзов, цель которой - заставить американского автогиганта заключить с профсоюзом промышленных рабочих If Metall коллективный договор. Об этом сообщает телеканал SVT.

"Транспортное управление Швеции получило временное решение окружного суда Норрчёпинга о том, чтобы в течение семи дней дать согласие на получение компанией Tesla регистрационных номеров непосредственно у их производителя," - пояснила начальника отдела информации о транспортных средствах ведомства Анна Берггунд.

В интервью газете Aftonbladet адвокат американской компании Юханнес Эрикссон заявил, что номера должны быть предоставлены его клиенту в течение семи дней. В противном случае поставщика ждет штраф на сумму 1 млн крон ($96 тыс.).

Tesla подала в суд на шведские власти в лице Транспортного управления страны. Суть иска сводилась к тому, что новые автомобили Tesla не получали номерных знаков из-за забастовки профсоюзов, целью которой является заставить автогиганта подписать коллективный договор. В основе конфликта была почтовая блокада против Tesla профсоюзов работников связи Seko и госслужащих ST, которые поддерживают профсоюз промышленных работников IF Metall в его забастовке в борьбе за коллективный договор. Поэтому доставка номерных знаков для вновь регистрируемых машин была невозможна.

В Швеции покупатели приобретают автомобили вместе с номерными знаками, которые поставляются производителю по почте. От дилера он получает ее уже с номером, занесенном в реестр Транспортного управления.