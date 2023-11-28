АКРА ожидает ключевую ставку на конец 2024 года на уровне 10,5-11,5%

Среднегодовой курс рубля к доллару в 2024 году аналитики агентства прогнозируют на уровне 86,5-91,9 рубля

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ключевая ставка на конец 2024 года будет находиться на уровне 10,5-11,5% годовых, на конец 2023 года - в диапазоне 15-16%, сообщается в обновленном макроэкономическом прогнозе рейтингового агентства АКРА на 2024-2026 годы.

Согласно материалам, АКРА ожидает ключевую ставку на конец 2023 года на уровне 15-16%, тогда как в марте агентство прогнозировало этот показатель в диапазоне 7,3-7,7%. Ключевую ставку на конец 2024 года агентство прогнозирует на уровне 10,5-11,5% (прежний прогноз - 6,7-7,3%), в 2025 году - 7-8%, в 2026 году - 6,5-7,7%.

Эксперты также отмечают, что результатом последнего в 2023 году планового заседания Банка России по ключевой ставке может стать либо ее повышение (вероятно, финальное в нынешнем цикле), либо сохранение на текущем уровне.

Прогноз по ВВП

Кроме этого, в обновленном прогнозе АКРА понизило рост ВВП на 2024 год до 0,5-1,3% с 0,8-1,8% в мартовском прогнозе. Рост ВВП на 2025 год повышен до 1-2% с 0,4-1,6% ранее. В 2026 году темпы роста ВВП прогнозируются на уровне 0,6-1,8%.

"В результате комбинации постпандемийной конъюнктуры в 2021 году и роста спроса со стороны государства в 2022-2023 годах к настоящему моменту загрузка мощностей и трудовых ресурсов достигла исторически очень высоких уровней. Это означает, что рост экономики будет ограничен со стороны предложения, в результате чего темпы годового прироста ВВП снизятся с примерно 3% в 2023 году до более близких к потенциальным 1-2% на горизонте прогноза (в 2024 году составят около 1%)", - добавляют аналитики.

АКРА также отмечает, что на уровне экономики в целом производительность труда, человеческий капитал и межотраслевая эффективность использования факторов производства являются единственными реальными источниками устойчивого роста. Как и в других странах с постиндустриальной демографией, миграционные тренды, по мнению агентства, вероятно, будут все сильнее влиять на экономическую политику.

По данным агентства, на фоне более медленного роста реальных располагаемых доходов в следующем году по сравнению с 2023 годом, вероятнее всего, произойдет и увеличение нормы сбережения, что станет реакцией на высокие краткосрочные процентные ставки и макропруденциальные меры, ужесточающие подходы к кредитованию домохозяйств. "В 2025 году АКРА видит возможности для возобновления роста реального потребления за счет очередного снижения нормы сбережения", - говорится в макропрогнозе.

Среднегодовой курс рубля к доллару в 2024 году аналитики прогнозируют на уровне 86,5-91,9 рубля, в 2025 году - 87,7-94,7 рубля, в 2026 году - 88,4-97,4 рубля.