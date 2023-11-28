Эксперты зафиксировали трехкратный рост веб-атак в России в дни "черной пятницы"

Больше всех были затронуты сайты авиакомпаний, меньше это ощутили операторы связи, сообщил глава направлений WAF и Anti-DDoS ИБ-компании "Солар" Алексей Пашков

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Количество веб-атак на сайты российских компаний, которые проводили акции и распродажи во время "черной пятницы", выросло в три раза в сравнении с днями без таких предложений. Об этом ТАСС сообщил глава направлений WAF и Anti-DDoS ИБ-компании "Солар" Алексей Пашков.

"Черная пятница" в этом году проходила с 23 по 26 ноября. Эксперты компании собирали аналитику в те же дни, сравнивая их с информацией неделей ранее. "Количество веб-атак на сайты компаний, объявивших об акциях и распродажах в связи с "черной пятницей", выросло в среднем в три раза", - привел данные Пашков.

Однако, по словам эксперта, кибератаки затронули участников рынка неравномерно. Так, больше всех это коснулось сайтов авиакомпаний - количество атак на них выросло четырехкратно. Меньше это ощутили операторы связи - число атак на них увеличилось в три раза, и сама отрасль торговли с двукратным ростом атак. В "Соларе" не уточнили, пострадали ли отдельные предприятия от веб-атак.

Пашков добавил, что среди множества основных видов событий информационной безопасности лидировали так называемые сканнеры. Используя автоматизированные инструменты, они ищут уязвимости в веб-приложениях, далее это позволяет осуществить веб-атаку с использованием SQL-инъекции (способ нападения на базу данных компании в обход межсетевой защиты и с использованием недостатков в коде приложений).